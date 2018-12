Norwegens Ex-Topmann Petter Northug hört auf

Der norwegische Langlaufstar Petter Northug hört auf. Der 32-Jährige verkündete am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Trondheim das Ende seiner Laufbahn. Northug gehörte mit zweimal Olympia-Gold und 13 WM-Titeln zu den großen Stars im nordischen Skisport. In der vergangenen und auch zu Beginn der laufenden Saison war er aber weit von seiner einstigen Hochform entfernt.

“In den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass es nicht ausreicht, um auf dem Niveau zu sein, das für den Kampf um die Weltmeisterschaft erforderlich ist. Mein Körper kann mit der Belastung nicht mehr umgehen”, sagte der oftmals mit exzentrischen Aktionen aufgefallene Northug unter Tränen. Konkrete Pläne für die Zukunft äußerte er nicht.