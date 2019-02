Norweger Sundby holte über 15 km erstes Einzel-WM-Gold

Der Weltmeister über 15 km klassisch im Langlauf-Bewerb der Herren am Mittwoch in Seefeld heißt Martin Johnsrud Sundby. Der Norweger bewältigte die Distanz in 38:22,6 Minuten und holte damit seine erste WM-Einzel-Goldmedaille. Er gewann 2,9 Sekunden vor dem Russen Alexander Bessmertnych und 20,4 vor dem finnischen Titelverteidiger Iivo Niskanen.

Aus österreichischer Sicht war nach der Festnahme von Max Hauke (sowie dem nicht für diesen Bewerb genannten Dominik Baldauf) nur noch Luis Stadlober am Start. Stadlober landete mit 4:27,0 Minuten Rückstand jenseits der Top 50.