Brignone gewann Courchevel-RTL – ÖSV-Damen weit zurück

Die Italienerin Federica Brignone hat am Dienstag den Weltcup-Riesentorlauf der alpinen Ski-Damen in Courchevel für sich entschieden. Die 29-Jährige setzte sich 0,04 Sekunden vor der norwegischen Halbzeit-Führenden Mina Fürst Holtmann durch. Die Schweizerin Wendy Holdener fuhr knapp vor Weltmeisterin Petra Vlhova aus der Slowakei und der Deutschen Viktoria Rebensburg auf Platz drei.

Die Österreicherinnen verpassten wie schon beim vergangenen Riesentorlauf in Killington die Top Ten. Die Tirolerin Ricarda Haaser landete als beste ÖSV-Läuferin auf Rang 15. Einen überraschenden Rückschlag setzte es auch für Weltcup-Dominatorin Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin kam nach zwei verpatzten Läufen nicht über Platz 17 hinaus und landete erstmals in diesem Kalenderjahr in einem Technikrennen nicht auf dem Podest.