Nostalgisches Traumwandeln in betörender Schönheit und Ruhe

Von Andreas Huber

Der spanische Kultregisseur Pedro Almodovar legt mit „Leid und Herrlichkeit“ seinen wohl persönlichsten Film vor und verarbeitet damit seine eigene Vergangenheit in fiktionaler Form: Dabei steckt Salvador Mallo – herausragend gespielt von Antonio Banderas – tief in einer ausgewachsenen Lebenskrise, denn er hat allerhand Probleme. Neben seiner Depression, die ihn kaum das Haus verlassen lässt, plagen den ehemals erfolgreichen Filmregisseur – heute lebt er kreativlos und alleine in seiner schicken Madrider Wohnung – schlimme Rücken- und Kopfschmerzen, zudem Schluckbeschwerden, Schlaflosigkeit, … die Liste ist lang. Die Medikamente, die er nimmt, helfen nicht so wirklich. Zum Arzt will er deswegen auch nicht mehr. Die Leiden, sie sind groß. Fragt sich, wo jetzt die „Herrlichkeit“ herkommt? Diese findet Salvador zum größten Teil in seiner Vergangenheit. Immer wieder träumt er von ihr. Überhaupt befindet man sich während des gesamten Films in einem traumwandlerischen Zustand. Man gleitet nach und nach in Salvadors Gedankenwelt ab, fühlt sich irgendwann auch so schlapp wie der Protagonist selbst. Das ist wohl das größte Kunststück des neuen Werks von Almodovar. Die Rückblicke (die Träume) des alternden Salvador – teilweise ausgelöst durch das Einnehmen von Heroin – atmen Nostalgie pur, erzählen dabei die interessantesten, kleinen Geschichten eines Lebens, das zunächst verarmt beginnt. Penélope Cruz als seine junge Mama wirkt direkt aus dem Leben gegriffen; so authentisch, dass es eine Freude ist, ihr zuzusehen.

Zauber vergangener Tage à la Fellini und Tornatore

All diese Szenen versprühen die zauberhafte Magie vergangener Tage – man fühlt sich leise auch an Federico Fellini oder Giuseppe Tornatore erinnert –, aber die besten, ergreifendsten Szenen spielen dennoch im Hier und Jetzt: Wenn etwa Salvador kurz aus seiner Elegie erwacht, als seine frühere Liebe Federico plötzlich über ebenso spannende Umwege wieder in sein Leben tritt. Das Wiedersehen wird in all seiner Ruhe zugleich betörend und unaufgeregt in Szene gesetzt. Der Zuseher atmet kurz auf, es gibt sie noch … die „Herrlichkeit“, auch im Heute. Die ergreifendste Konfrontation ist aber die des alternden Salvador mit seiner bald sterbenden Mutter. Gnadenlos ehrlich, traurig und schön zugleich. Punktabzug gibt es für die ein oder andere Länge in der Mitte und manchmal wünscht man sich noch ein Fünkchen mehr Gefühlsregung. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau.

Und das Ende? Es ist mit Sicherheit nicht so, wie Sie vermuten würden. Regisseur Almodovar lässt sich einen so genialen Kniff einfallen, der sich im Nachhinein anfühlt, als wäre es die natürlichste Sache der Welt und lässt einen dennoch mit Erstaunen und einem Lächeln zurück.

Was vom Film übrig bleibt, ist diese kaum zu beschreibende Atmosphäre. Ich versuche es hiermit: Wie wenn man an einem sehr lauen Sommerabend auf der Terrasse am Land ein Gläschen Wein zu viel trinkt, dabei in Erinnerungen schwelgt und währenddessen die Blätter der Lockenweide beobachtet, die sich im Wind wiegen.