Kommentar zur Strompreisbremse.

Wenn die Regierung übermorgen die so genannte Strompreisbremse präsentiert, dann muss man auch darüber nachdenken, dass es sich dabei um eine Notmaßnahme handelt – wie auch bei der Milliardenhilfe für die Wien Energie.

Es geht also nicht um eine gängige Vorgehensweise, sondern um die Reaktion auf eine nicht erwartbare Krisensituation. Dass zuvor einiges schief gelaufen sein muss, um überhaupt in so ein Dilemma zu geraten, versteht sich fast von selbst.

Völlig unverständlich ist daher, dass gerade im Fall der Wien Energie die SPÖ lieber Öl ins Feuer gießt und andere Energieunternehmen anpatzt, statt das Problem zu lösen und die Konsequenzen zu ziehen. Ohne diese Notbremsung, sprich Milliardenhilfe des Bundes, wären Millionen Wiener unverschuldet über Nacht ohne Strom dagestanden.