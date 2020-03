Notenbanken denken Interventionen an

Das Coronavirus sorgt für immer mehr Diskussionsstoff auch bei den Notenbanken und Finanzministern. Die G7 wollen noch abwarten, bei den Notenbanken zeigt man schon mehr Entschlossenheit einzugreifen. Währungshüter weltweit werden laut dem britischen Notenbankchef Mark Carney eine „kraftvolle und rechtzeitige“ Antwort auf die Coronavirus-Krise geben.

Die Zentralbanken seien dazu in engem Kontakt, betonte er am Dienstag in London. „Es ist angemessen, eine Reaktion zu erwarten, die eine Kombination von haushaltspolitischen Maßnahmen und Zentralbank-Initiativen widerspiegelt“, ließ Carney wissen. Auch eine Abkehr der Londoner Notenbank von ihrer abwartenden geldpolitischen Haltung hält er für möglich.

Vor unüberlegten Schritten warnt der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Robert Holzmann. Die Geldpolitik sollte nicht überreagieren, erklärte er am Dienstag. Eine Änderung des Leitzinses hätte derzeit eher einen psychologischen Effekt, sei aber eine sekundäre Maßnahme, so der Gouverneur. Primär müssten die Staaten mit fiskalischen Stimuli eingreifen, um die Konjunktur zu stützen. Neben einer Zinssenkung kämen theoretisch auch Langfristkredite in Frage, um die Wirtschaft zu stützen. Auch hier sieht Holzmann aber keine Eile. Es sei jedoch eine Maßnahme.

Gegen Panikmache

Auch von anderer Seite kamen am Dienstag beschwichtigende Worte. „Panik und Überreaktion könnten uns teuer zu stehen kommen”, ließ das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) über Twitter wissen. Es sei wichtig für die EZB, wachsam zu sein und die Lage zu beobachten.

Erste Zinssenkungen

Die führenden westlichen Industrieländer (G7) zeigten hingegen am Dienstag Bereitschaft gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise vorzugehen. Die Verbreitung des Virus und die Auswirkungen auf Finanzmärkte und Wirtschaft würden genau beobachtet, heißt es in einer Erklärung der Finanzminister und Notenbankchefs: „Angesichts der möglichen Auswirkungen von Covid-19 auf das globale Wachstum bekräftigen wir unsere Verpflichtung, alle geeigneten politischen Instrumente einzusetzen, um ein starkes und nachhaltiges Wachstum zu erreichen und gegen Abwärtsrisken zu sichern.“

Erste Reaktionen gab es schon. Die japanische Zentralbank versorgt Geschäftsbanken über den übergangsweisen Ankauf von Staatsanleihen im Wert von 500 Mrd. Yen (4,2 Mrd. Euro) mit Zusatzliquidität. Mit Zinssenkungen reagierten die Notenbanken von Indonesien, Malaysia und Australien. Die US-Notenbank senkte ihren Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 1 bis 1,25 Prozent.