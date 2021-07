Notvergabe für Bahnstrecke Wien-Salzburg endet mit 4. Juli

Die coronabedingte Notvergabe auf der Westbahnstrecke endet mit 4. Juli. Mit dieser Staatshilfen sollte trotz starker Rückgänge bei den Fahrgästen und diverser Reisebeschränkungen der Schienenverkehr auf der Strecke Wien-Salzburg aufrechterhalten werden. „Mit der Verbesserung der allgemeinen Lage kehrt nun aber auch bei Bahnreisen wieder mehr Normalität zurück“, hießt es dazu heute von der WESTbahn. Ab kommenden Montag fährt diese wieder im Stundentakt.

Von Wien Westbahnhof via Hütteldorf gelangen Reisende in 1h 14 min nach Linz bzw. in 2h 26 min nach Salzburg. Die Halte in Wien Meidling, Tullnerfeld, St. Valentin und Neumarkt am Wallersee entfallen wieder, ebenso endet die wechselseitige Ticketanerkenntnis zwischen ÖBB und WESTbahn, so der Bahnbetreiber.