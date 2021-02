Kommentar zu den Eintrittstestungen.

Die Rufe nach Gratis-Teststationen für alle Gemeinden werden lauter. Vor allem im Hinblick auf die ältere Generation.

Für viele sind Besuche bei der Fußpflege nicht Luxus, sondern Notwendigkeit. Die verpflichtenden Eintrittstestungen können für jene, die nicht mobil sind, eine veritable Hürde darstellen.

Und die Tests in Apotheken oder bei Ärzten als Alternative schlagen sich gut und gern in einer Verdopplung der Kosten nieder. Vöcklabruck und Wels haben ihr Angebot bereits adaptiert, um näher am Bürger zu sein.

Aber das Dilemma kann nicht allein auf Gemeindeebene behoben werden. Hier wird der Bund an den Strippen ziehen müssen.