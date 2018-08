Novak folgte Spezi ins Hauptfeld

Es war ein hartes Stück Arbeit, doch Dennis Novak meisterte auch die dritte Qualifikationshürde bei den US Open in Flushing Meadows, ein schönes vorzeitiges Geburtstagsgeschenk.

Der in drei Tagen 25 Jahre alte Niederösterreicher bezwang den Italiener Lorenzo Giustino in gut eineinhalb Stunden Spielzeit mit 7:5 und 6:4. Für Novak bedeutet dieser Matchsieg die dritte Qualifikation für ein Grand-Slam-Turnier in diesem Jahr nach den Australian Open und Wimbledon.

Der Spezi und Trainingspartner von Dominic Thiem hat damit bereits 54.000 US-Dollar Preisgeld sicher.

Thiems Betreuer Günter Bresnik war mit der Auslosung für seinen Schützling sehr zufrieden, auch ist der Lichtenwörther nach überstandener Erkrankung wieder topfit. „Er macht einen körperlich guten Eindruck. Die Schläge waren richtig schön, und auch, wie er die Punkte spielt“, lobte Bresnik.

Genf wird 2019 Gastgeber des Laver Cup sein. Dies gaben die Organisatoren um Tony Godsick, der auch Manager von Tennis-Superstar Roger Federer ist, bekannt. Gespielt wird vom 20. bis 22. September 2019. Der Laver Cup findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt, und zwar vom 21. bis 23. September in Chicago.

