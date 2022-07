Novak in zweiter Wimbledon-Runde ausgeschieden

Die Hoffnungen auf ein Comeback in der zweiten Runde des Tennisturniers in Wimbledon haben sich für Dennis Novak schnell zerschlagen. Der Niederösterreicher stand bei der Fortsetzung der am Vortag beim Stand von 3:6,4:6,4:5 wegen Regens abgebrochenen Partie gegen den Australier Jason Kubler nur zwei Minuten auf dem Platz und machte keinen Punkt. Kubler siegte 6:3,6:4,6:4. Österreich ist damit im Einzelbewerb des Grand-Slam-Turniers nicht mehr vertreten.

Kubler war am Donnerstag bei eigenem Aufschlag kurz vor dem Aufstieg gestanden, als ein Regenschauer zunächst eine eineinhalbstündige Pause und schließlich die Vertagung verursachte. Bei der Fortsetzung am Freitag machte er kurzen Prozess. Kubler gewann im Duell zweier Qualifikanten alle vier Aufschläge, womit Österreichs aktuelle Nummer zwei die Chance vergab, zum zweiten Mal nach Wimbledon 2018 in die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers einzuziehen.