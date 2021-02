Novak nach Erfolg über Lajovic im Montpellier-Viertelfinale

Dennis Novak ist beim mit 323.970 Euro dotierten Hartplatz-Tennisturnier in Montpellier ins Viertelfinale eingezogen. Der 27-jährige Niederösterreicher setzte sich am Donnerstag im Achtelfinale gegen den als Nummer drei gesetzten Serben Dusan Lajovic nach etwas mehr als 1:34 Stunden mit 7:6(5),7:5 durch. Im Kampf um den Halbfinaleinzug wartet auf Österreichs Nummer zwei am Freitag der deutsche Qualifikant Peter Gojowczyk, der seinen Landsmann Jan-Lennard Struff ausschaltete.

Nach dem Auftakterfolg über den 36-jährigen Franzosen Gilles Simon (7:6/5,1:6,6:3) ließ Novak also die nächste Überraschung folgen. Im Duell mit dem zum Auftakt mit einem Freilos ausgestattet gewesenen Lajovic waren beide Sätze hart umkämpft. Nach je zwei Breaks stand es im ersten Satz 4:4. Da in der Folge beide Aufschläger ihre Service-Games durchbrachten, fiel die Entscheidung im Tiebreak, das Novak mit 7:5 für sich entschied.

Der zweite Durchgang schien nach einem Break von Lajovic auf 5:3 für Novak verloren. Der Weltranglisten-102. zeigte aber eine starke Reaktion, führte mit vier Games in Folge noch die Wende herbei und verwertete gleich seinen ersten Matchball.

Novak konnte sich damit für die Niederlage im bisher einzigen Duell mit dem Ranglisten-27. – 2:6,4:6 im Kitzbühel-Achtelfinale 2018 – revanchieren. Als Belohnung für seine erste Viertelfinal-Teilnahme seit Köln im Oktober 2020 wird er auch fix in die Top-100 der Rangliste zurückkehren. Gegen Gojowczyk hat Novak noch nie gespielt, erstmals im Turnier wird der Wahl-Klosterneuburger dabei allerdings als Favorit antreten. Der 31-Jährige ist nur die Nummer 144 der Welt.