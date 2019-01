Nowotny rechnet mit Verlangsamung des Wachstums

Notenbankgouverneur Ewald Nowotny rechnet zwar mit einer deutlichen Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, diese sei aber nicht vergleichbar mit der Krise nach 2008, sagte er im Gespräch mit dem “Standard”. Beim Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland spielten Sonderfaktoren eine Rolle. Man müsse aber darauf achten, ob es bei Einmaleffekten bleibe oder ein strukturelles Problem gebe.

Kritik kommt von Nowotny an Italien. Italiens Wirtschaft stagniere seit zehn Jahren, “hier gibt es entgegen allen Erwartungen der Regierung in Rom rezessive Tendenzen.” Mängel in der Wirtschaftspolitik ließen sich auch nicht mit den Nullzinsen der EZB argumentieren: “Eine schwache Regierung ist eine schwache Regierung. Bei jedem Zinsregime. Hier sehe ich keine kausale Verflechtung”, so Nowotny zum “Standard”.

Beim Brexit wiederum müsse man nüchtern zugeben, dass er negative Auswirkungen haben wird. “Es sieht aber so aus, als ob New York einer der großen Gewinner würde. New York hat im Vorjahr London als größtes Finanzzentrum der Welt abgelöst. Mit dem Brexit schwächt sich Europa selbst.”