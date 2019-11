Nürnberg trennte sich nach wenigen Monaten von Coach Canadi

Rund ein halbes Jahre nach seiner Verpflichtung und einen Tag nach der 1:3-Niederlage beim VfL Bochum ist die Ära von Trainer Damir Canadi beim deutschen Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg zu Ende gegangen. Wie die Franken am Dienstag mitteilten, sei die Zusammenarbeit mit dem Wiener beendet, vorerst übernimmt U21-Coach Marek Mintal.

“Wir haben uns nach der Rückkehr aus Bochum zusammengesetzt, die Situation selbstkritisch und ehrlich analysiert und sind gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass es der richtige Schritt ist, die Zusammenarbeit zu beenden”, sagte Nürnbergs Sportvorstand Robert Palikuca in einer Mitteilung. Bei Nürnberg sind mit Goalie Andreas Lukse, Innenverteidiger Georg Margreitter und Mittelfeldakteur Andreas Jäger drei Österreicher engagiert, nach zwölf Runden liegt der Traditionsverein nur auf dem 14. Rang.

Im Mai war der 49-jährige Canadi verpflichtet worden und sollte den Club in seiner auf zwei Jahre datierten Amtszeit zurück in die Bundesliga führen. Canadi, der zuvor beim griechischen Erstligisten Atromitos Athen mit überschaubarem Budget erfolgreich gearbeitet hatte, war in Nürnberg der Nachfolger von Interimscoach Boris Schommers.