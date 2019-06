Nützt die Chance!

Die Geschichte verlief so unspektakulär, dass die Welt sie beinahe verschlafen hätte: Anfang Mai 1989 begann Ungarn an der Grenze zu Österreich mit dem Abbau des Eisernen Vorhanges. Während etwa das VOLKSBLATT dies schon am 3. Mai in einem Leitartikel als „wahrhaft historisches Ereignis“ eingeordnet hatte, wurde dessen Tragweite anderswo krass unterschätzt.

Weil auch damals ein Bild mehr als tausend Worte sagte, lieferten die Außenminister Alois Mock und Gyula Horn das entsprechende Foto nach, indem sie zwei Monate nach Beginn der Stacheldrahtentsorgung ein — extra wieder errichtetes — Stück Grenzzaun vor Kameras durchschnitten.

#Der Rest ist Geschichte. Eine Erfolgsgeschichte. Mit Ausnahme Rumäniens, wo es im Dezember zur blutigen Revolution kommen sollte, implodierte der Kommunismus in Osteuropa nahezu gewaltfrei.

Die Geschichte hat Europa nach zwei verheerenden Weltkriegen 1989 eine dritte Chance gegeben, um endlich die nationalen und ideologischen Gegensätze zu überwinden, die es so oft ins Verderben gestürzte hatten.

Leider präsentiert sich dieses Europa 30 Jahre danach nicht so, als hätten alle diese Chance erkannt. Und ausgerechnet Ungarn ist — noch dazu unter dem 89er-Revolutionär Viktor Orban — zu einem abschreckenden Beispiel dafür geworden.