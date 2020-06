Nummer eins beim Glasfaserausbau

Der aktuelle Evaluierungsbericht zur Breitbandmilliarde des Bundes stellt Oberösterreich beim Glasfaserausbau laut Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner ein hervorragendes Zeugnis aus.

„Fast die Hälfte der seit 2014 mit Glasfaser neu versorgten Wohnsitze befinden sich in unserem Bundesland. Auch beim Abholen der Breitbandmittel des Bundes ist Oberösterreich führend: Denn 276,4 Millionen der insgesamt 802 Millionen Euro, die der Bund bis jetzt an Breitbandförderungen den Ländern zugesagt hat, fließen nach Oberösterreich“, so Achleitner.