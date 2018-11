Nun beginnt Jagd auf Shiffrin

Die ÖSV-Läuferinnen werden am Samstag in Finnland nicht um den Slalomsieg mitfahren

In Levi hat sich „Schneekönigin“ Mikaela Shiffrin 2017 als Zweite noch der Slowakin Petra Vlhova geschlagen geben müssen. Danach trumpfte die US-Amerikanerin aber auf und gewann die übrigen sieben Slaloms souverän.

Shiffrin kommt direkt aus den USA vom Training, sie geht am Samstag (10.15, live ORF eins) in Finnland auf ihren dritten Sieg nach 2013 und 2016 los. Die großen Shiffrin-Jägerinnen sind Vlhova, die Schweizerin Wendy Holdener und Olympiasiegerin Frida Hansdotter (SWE).

Heuer indes wurde die Piste auf dem Levitunturi mit altem Schnee aus den Depots präpariert, nur so Snowfarming können die Rennen gefahren werden.

Die ÖSV-Damen sind seit dem Erfolg von Nicole Hosp am 30. November 2014 in Aspen ohne Sieg im Slalom-Weltcup. In Levi stand aus ÖSV-Sicht zuletzt Kathrin Zettel 2014 als Dritte auf dem Podest.

Die Erwartungen sollten auch nicht sehr hoch sein, denn von Österreichs junger Equipe hat keine Läuferin bisher ein Weltcuprennen gewonnen. Als Einzige hat Bernadette Schild sechs Podestplätze zu Buche stehen, in Levi war die 28-jährige Salzburgerin bislang bei sieben Starts genau einmal klassiert, Platz 17.

Schild will heuer öfter auf das Podest kommen, sie habe versucht, im Sommer mit sehr viel Freude an das Training heranzugehen. „Ich bin sehr zufrieden, ich fahre sehr stabil. Ich denke, dass ich einen Schritt gemacht habe. Wie groß der ist, wird man sehen.“

Neun Österreicherinnen sind in Levi am Start, acht sind zwischen 21 und 24 Jahren alt. Schild, nach dem Rücktritt von Michaela Kirchgasser die Älteste im Slalomteam lukriert aus ihrer größeren Routine auch viel Positives. „Es sind einfach mehr Trainingsjahre, man hat ein besseres Gespür für den Körper. Das erleichtert vieles“, erklärte Schild.