Nun denn, viel Erfolg

Eine Fusion auf Augenhöhe. Eine Zusammenschluss unter Gleichen. Den beiden Autokonzernen Fiat Chrysler (FCA) und Groupe PSA kann man bei der 50-Milliarden-Euro-Fusion jedenfalls viel Erfolg wünschen. Sie werden ihn brauchen. Warum? Leicht werden es die frankophilen Italo-Amerikaner nicht haben, was beispielsweise mit dem sehr ähnlichen Produktportfolio der einzelnen Hersteller zu tun hat. Parade-Sanierer Carlos Tavares wird jedenfalls viel zu tun haben, um die vielen Marken kompetitiv zu halten. Fiat spielt höchstens in Italien eine große Rolle und lebt großteils vom Fiat 500 in sämtlichen Variationen, Alfa Romeo ist ein nostalgisches Randgruppenphänomen, Jeep schlägt sich zwar wacker und lediglich Ferrari – das durch den Börsengang wie eine dem Haus entwachsene Tochter agiert – performt auf höchstem Niveau. Opel, erst vor Kurzem von der Groupe PSA übernommen, hat seine schwere Krise zwar passabel und schnell gemeistert, ist aber längst nicht über dem Berg. Peugeot und Citroën spielen stückzahlmäßig nicht in derselben Liga wie Konkurrent Renault und Citroën-Tochter DS schaffte es bis dato nicht über den Status eines noblen Exoten. Was Groupe PSA und FCA zudem eint: Die E-Mobilität wurde verschlafen. Da helfen auch die Titel von DS in der Formel E kaum.