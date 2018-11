Nun fix: Swap-Vergleich vom Tisch

Schon einmal haben es die Stadt Linz und die Bawag versucht — nun ist auch der zweite Mediationsversuch in der Swap-Causa gescheitert und damit ist eine außergerichtliche Einigung vom Tisch. „Mir wäre ein Vergleich lieber gewesen“, erklärt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) am Donnerstag im VOLKSBLATT-Gespräch. Über die Gründe und Zahlen sei Stillschweigen vereinbart worden „und daran halte ich mich“, so Luger. Nun sei die Richterin am Zug, einen Verhandlungstermin festzusetzen. Ein Ende ist derzeit noch nicht absehbar. „Wir haben auch noch einige Fragen an die Gutachter.“ Aus der Bawag hieß es am Donnerstag nur lapidar: „Das Mediationsverfahren konnte leider nicht erfolgreich beendet werden.“

Unendliche Geschichte

Seit sieben Jahren streiten sich die Stadt und die Bawag schon, es geht um eine Frankenwette, die 2007 abgeschlossen wurde. Im April 2010 erkannte die Stadt Linz die Gefährlichkeit des Swap und brachte im November 2011 Klage ein. Seither beschäftigt dieses Geschäft die Gerichte: Strafrechtlich haben sich sowohl die Bawag-Mitarbeiter als auch der SPÖ-Finanzstadtrat und sein Finanzdirektor nichts zu schulden kommen lassen. Disziplinarrechtlich wurde die Verurteilung des Finanzdirektors wie berichtet bereits zweimal vom Höchstgericht aufgehoben. Derzeit liegt der Fall wieder beim Landesverwaltungsgericht, die Entscheidung werde aber in Kürze fallen. Noch nicht absehbar ist hingegen, wie lange es beim Zivilprozess noch dauert. Die Bank macht einen Streitwert von 417,7 Mio. Euro plus Zinsen geltend. Linz hingegen hält das Geschäft für nicht rechtsgültig und fordert bereits gezahlte 24,2 Mio. Euro zurück.