Nur 21 Monate Brexit-Übergang

Die EU gibt Großbritannien weniger als zwei Jahre Zeit für die Übergangsperiode vom EU-Austritt bis zu einem neuen Handelsabkommen. Die Europaminister beschlossen am Montag Leitlinien für die Übergangsphase nach dem für Ende März 2019 vorgesehenen Brexit. Demnach endet der Übergang am 31. Dezember 2020.

In der Übergangsphase ist Großbritannien nicht mehr in den EU-Institutionen vertreten, muss aber EU-Recht weiterhin anwenden. „Der gesamte EU-Rechtsbestand wird weiter auf Großbritannien angewendet, als wäre es ein Mitgliedsland“, heißt es in dem Beschluss des EU-Ministerrates. Auch Änderungen des EU-Rechts müsse Großbritannien in diesen 21 Monaten nachvollziehen.

Das enge Zeitkorsett entspricht auch der Intention Österreichs. „Ich halte es für notwendig, klar zu machen, dass es um einen begrenzten Zeitraum für die Möglichkeit für Verhandlungen geht“, sagte Europaminister Gernot Blümel am Rande des Brüsseler Ratstreffens.