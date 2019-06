Seit zwei Wochen hoffen 42 Menschen an Bord der „Sea Watch 3“ auf die Aufnahmebereitschaft eines europäischen Landes. „Menschen, die Europa, ein Kontinent mit über 500 Millionen Einwohnern, nicht will“, twitterte die deutsche Hilfsorganisation „Sea Watch“ — und suggerierte damit eine Banalität des Problems.

In der Tat: Es kann doch kein Problem sein, diese 42 von den Strapazen ihrer Odyssee schwer gezeichneten Menschen irgendwo in Europa unterzubringen. 42 auf 500 Millionen! Wo ist das Problem?

Es wird auch wohl eine Lösung geben. Wie in ähnlich gelagerten Fällen wird sich nach einigem Tauziehen ein Abnehmer für die menschliche Fracht finden — und die „Sea Watch“ erneut in See stechen.

Es geht also in Wirklichkeit nicht um ein paar Dutzend Menschen, deren Aufnahme tatsächlich keine große Herausforderung bedeutet, sondern um die vielen Dutzendschaften, die sich zu Tausenden aufsummieren. Jedes Rettungsschiff, das Migranten nach Europa bringt, signalisiert damit: Das Risiko der Überfahrt ist kalkulierbar!

Noch sind die Migrantenzahlen (und damit auch die der Todesopfer) rückläufig. Doch je öfter Rettungsschiffe ihr Kommt-doch-Signal absetzen, desto mehr Menschen werden ihr Leben wieder aufs Spiel setzen.