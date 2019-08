„Nur auf Blatt Papier einfach“

Von Roland Korntner

Österreichs Motorrad-Fans fiebern dem WM-Lauf am Sonntag auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg entgegen. Dort werden über 200.000 Zuschauer erwartet, wenn zum insgesamt fünften Mal nach 1996 und 1997 sowie seit 2017 die Zweirad-Akrobaten in der Steiermark gastieren. Mittendrin statt nur dabei ist natürlich die rot-weiß-rote Zweirad-Legende Gustl Auinger. Der fünffache Grand-Prix-Sieger und WM-Dritte des Jahres 1985 analysiert seit Jahren für ServusTV und fungiert auch als Mentor des Red Bull MotoGP Rookies Cup. Im Vorfeld nahm sich der gebürtige Oberösterreicher, der in Fohnsdorf und damit nahe zum Ring wohnt, für das VOLKSBLATT ausführlich Zeit, um seine Eindrücke und Erwartungen zu schildern.

Gustl Auinger über:

… die Bedeutung des Heimrennens:

„Es ist etwas Besonderes, wenn man merkt, wie viele Leute diesem Rennen entgegen fiebern. Der Motorrad-Rennsport ist mein Leben und da merke ich, dass ich nicht alleine bin.“

… seine Tätigkeit als ServusTV-Experte und Rookie-Cup-Mentor:

„Es macht mir nach wie vor große Freude, meine Begeisterung für diesen Sport hinauszutragen und zu teilen.“

… den Red-Bull-Ring:

„Es gab eine Zeit, in der hatte Motorsport ein schlechtes Image — laut, stinkig, gefährlich. Deshalb liegen viele Strecken im Niemandsland. Aber hier bei uns ist der Ring in eine wunderschöne Landschaft eingebettet, das ist schon etwas Besonderes. Mit Lage, Infrastruktur, Organisation, Tribünen, Medienzentrum und dem Rahmenprogramm sucht das Rennen ohnehin seines Gleichen, auch dank Herrn Mateschitz, dem der Motorsport sehr am Herzen liegt.“

Red-Bull-Ring: Der weiße Fleck des Marc Marquez

… das Streckenlayout:

„Das ist ganz speziell, aber absolut WM-würdig. Die Strecke wurde ja kurz nach dem tödlichen Unfall von Ayrton Senna konzipiert, da wurden die Kurvengeschwindigkeiten sehr niedrig gehalten und der Kurvenradius musste aufmachen. Auf einem Blatt Papier schaut es nicht so schwer aus, aber durch die Topografie und die Feinheiten steckt sehr viel mehr drinnen. Jeder, der versucht, hier ein Auto oder ein Motorrad am Limit zu bewegen, sieht, dass das sehr schwer ist. Wer hier schnell sein will, muss schon wissen, wo er hinfährt.“

… Superstar Marc Marquez:

„Er scheint in einer eigenen Liga zu fahren, was er in Brünn (im Qualifying im Regen mit Slicks/Anm.) gezeigt hat, war Wahnsinn. Er bildet eine absolute Einheit mit dem Motorrad.“

… die Favoritenrolle:

„Er hätte es als klarer WM-Leader nicht notwendig, voll zu attackieren. Aber: Er liebt es, zu gewinnen und sich in die Geschichtsbücher zu schreiben. Und der weiße Fleck Red-Bull-Ring stört ihn gewaltig, deshalb wird er alles tun, um den auszumerzen.“

… die seit dem Spielberg-Comeback 2016 stets siegreichen Ducatis:

„Sie wollen diese Vormacht sicher nicht hergeben, aber Honda hat mittlerweile die gleiche Power. Beide werden aus dem Vollen schöpfen, deshalb könnte es mit den starken Suzukis auch einen lachenden Dritten geben.“

… Lokalmatador KTM:

„Pol Espargaro ist einer, der das Bike zu jeder Tages- und Nachtzeit zu 100 Prozent ausquetschen kann und der Stop-and-Go-Verkehr ist ihm schon in Le Mans gelegen. Dort ist er aus eigener Kraft Fünfter geworden, das könnte sich wieder ausgehen.“