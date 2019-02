Nur bei Vorwärts Zufriedenheit

Von Roland Korntner

„Vom Ergebnis ist es auf jeden Fall zu wenig, wir wollten unbedingt den Sieg“, gestand SV-Ried-Trainer Gerald Baumgartner nach dem 1:1 zum Frühjahrsauftakt der Zweiten Fußball-Liga am Sonntag gegen Vorwärts Steyr. Vorwurf konnte er seiner Mannschaft aber keinen machen. „Wir haben alles probiert und sind angerannt“, verwies Baumgartner auf einige gute Möglichkeiten sowie Aluminiumtreffer durch Wießmeier (74.) und Kröpfl (88.). Lediglich Reifeltshammer traf per Kopf (71.) und machte damit die Führung der Gäste durch Sanchez (44.) wett. Der hatte ein Geschenk von Torhüter Kreidl dankend angenommen. Vorwurf von Trainer Baumgartner gab es an seinen Keeper aber keinen. „Wir sind eine Familie, es gibt keine Schuldzuweisungen.“ Wichtig sei nur, nach so einem Fehler wieder aufzustehen.

Im Gegensatz zum Aufstiegsaspiranten herrschte bei den Steyrern nach dem 1:1 Zufriedenheit. „Ein Punkt in Ried ist ein Bonus und ein riesiger Schub für unser Selbstvertrauen“, glaubt Trainer Gerald Scheiblehner. Das Remis habe man sich redlich verdient: „Natürlich hat Ried in der zweiten Hälfte dominiert, aber wir haben uns heroisch gewehrt“, freute sich Scheiblehner.

Der Tabellen-14. ist damit der einzige oö. Klub, der mit dem Start happy war, denn nach Blau-Weiß am Freitag kassierte auch der FC Juniors am Samstag (1:3 in Innsbruck) eine Niederlage.