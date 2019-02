„Nur der Schamlose schreibt“

Von Christian Pichler

„In Linz geboren, allein das ist ein fürchterlicher Gedanke.“ („Heldenplatz“) — In „Alte Meister“ zieht Thomas Bernhards Alter Ego Reger über Adalbert Stifter her: „…auf den längsten Strecken seiner Prosa ein unerträglicher Schwätzer, er hat einen stümperhaften und, was das Verwerflichste ist, schlampigen Stil (…)“. Bernhards Beschimpfungsorgien, immer wieder ein Riesenspaß. Bernhard-Biograf Manfred Mittermayer spricht von „Nestbeschmutzerklischees“. Wer das Spiel zu ernst nimmt, rückt wie einst Armin Assinger im ORF zur Verteidigung Österreichs aus („Unser Reichtum is jo ned begründet auf irgendana Ölquelle“). Oder, andere Möglichkeit, man strebt nach Differenzierung. Wie im Fall Stifter, den Bernhard an anderer Stelle (Brief an Hilde Spiel 1971) zu den „Größten“ zählt.

Gute Annährung

Was bei Bernhard Inszenierung bis hin zur Effekthascherei ist, lässt sich nicht endgültig klären. Eine gute Annäherung bietet nun das „Bernhard-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung“, herausgegeben von Mittermayer und Martin Huber, unter Mitarbeit von Bernhard Judex (Metzler Verlag, Stuttgart). Das Werk Thomas Bernhards durchforstet in 94 Beiträgen, über Krankheit und Tod, Natur und Künstlichkeit, Geschlechterrollen, Musik und Philosophie. Das Buch wurde am Dienstag — 30. Todestag Bernhards — im Linzer Stifterhaus präsentiert. Der Saal quoll über, im Foyer wurde eine Fanzone mit Videoübertragung errichtet.

Wie Mittermayer ausführte, hatte sich Bernhard schon international etabliert, als hierzulande 1986 noch Boulevard und Aufklärung über „Heldenplatz“ stritten. Die erste Bernhard-Gesellschaft witzigerweise in Südkorea gegründet, in den USA schätzten ihn ein John Updike oder eine Susan Sontag. Bernhard in Frankreich populär, in Spanien bekannt, dort einmal als „bester Autor des spanischen Realismus“ (!) bezeichnet.

Das Rätsel Bernhard noch immer am besten zu ergründen, indem man ihn — liest. Kaum jemand berufener als Martin Schwab, in der Peymann-Ära an der Wiener Burg einer der wichtigsten Mimen in Bernhard-Uraufführungen. Schwab las aus „Der Stimmenimitator“ und aus den autobiografischen Texten. Bernhard selbst trieb die Widersprüchlichkeit zum Äußersten, in „Die Kälte. Eine Isolation“ heißt es: „(…) nur der Schamlose schreibt, nur der Schamlose ist befähigt, Sätze anzupacken und auszupacken und ganz einfach hinzuwerfen, nur der Schamloseste ist authentisch. Aber auch das ist natürlich so wie alles ein Trugschluss.“