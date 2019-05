Nur die Juniors konnten Sieg feiern

Von Roland Korntner

„Die Kaderplanung ist schwierig“, meinte Vorwärts-Trainer Willi Wahlmüller ob der Ungewissheit, in welcher Liga sein Klub künftig vertreten sein wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Oberösterreicher künftig wieder in der Regionalliga vertreten sind, ist aber mittlerweile sehr groß. Selbst dann, wenn es aus der Zweiten Liga nur zwei oder gar einen Absteiger geben sollte. Denn im Derby beim FC Juniors OÖ kassierten die Steyrer eine 1:4-Niederlage.

Dabei wehrten sich die Steyrer nach Kräften, doch die spielerische Überlegenheit und bessere Chancenverwertung der Hausherren machte den Unterschied. Zwar ließen Lageder (11.), Andrade (13.), Raguz (38.) und Meister (67.) dicke Chancen aus, doch Tore von Grubeck (20.), Raguz (68., 75.) und Meister (86.) genügten. Die besten Chancen der Steyrer vergaben Halbartschlager (26.), Efendioglu (48.) und Gasperlmair (66.), es traf lediglich Sanchez (91.). Die rote Laterne leuchtet damit immer intensiver, Kapitän und Torhüter Reinhard Großalber bekannte sich trotzdem zum Klub, er bleibt nächste Saison definitiv bei Vorwärts.

Die Juniors sind damit der einzige oö. Klub, der in der 27. Runde drei Punkte holte. Denn der FC Blau Weiß Linz blamierte sich gegen die Young Violets mit 0:5 und Tabellenführer SV Guntamtic Ried musste sich bei Austria Lustenau mit einem 0:0 begnügen. Damit kann Wattens am Sonntag mit den Innviertlern zumindest an Punkten gleichziehen. Es wartet ein Herzschlagfinale!