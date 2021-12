Nur drei Bundesländer sperren am Sonntag komplett auf

Der Corona-Gipfel im Kanzleramt vom Mittwoch bringt ein regional unterschiedliches Vorgehen bei den Öffnungsschritten nach dem Lockdown-Ende am Samstag. Während das Burgenland, Tirol und Vorarlberg ab Sonntag komplett öffnen, sperren in Niederösterreich, Salzburg und der Steiermark die Gastronomie und Beherbergungsbetriebe erst am 18. Dezember auf.

Heute Beratungen in Oberösterreich

Bis dahin bleibt auch Oberösterreich noch im Lockdown. Heute soll mit Experten, Städtebund, Gemeindebund und den Sozialpartnern die Details der Öffnungsschritte besprochen werden, betonte LH Thomas Stelzer. Denn trotz sinkender Zahlen bei den Neuinfektionen habe sich die Lage in den Spitälern insbesondere auf den Intensivstationen bisher noch zu wenig entspannt.

Noch nicht entschieden ist das Vorgehen in Kärnten. In Wien bleibt die Gastro wie angekündigt bis 20. Dezember zu.

Festgelegt wurden seitens des Bundes Mindeststandards, wie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in einer Pressekonferenz nach den Gesprächen erklärte. Die Länder können nach Bedarf strenger vorgehen. Die Mindeststandards erlauben es den Ländern, wieder alle Bereiche (Handel, Dienstleister wie Friseure, Gastronomie, Tourismus, Kultur, Sport) für Geimpfte und Genesene zu öffnen – allerdings mit Schutzmaßnahmen. Betreten werden können diese Bereiche nur mit 2G-Nachweis.

In der Gastronomie gilt grundsätzlich eine Sperrstunde um 23 Uhr, die Nachtgastronomie bleibt zu, erklärte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) nach den Gesprächen. Es gelte sicherzustellen, dass für jeden ein Intensivbett zur Verfügung steht, betonte der Minister einmal mehr. Die Zahlen in den Spitälern seien nach wie vor hoch, warnte der Ressortchef.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Der Handel (abseits der ohnehin auch bisher offenen Grundversorger) wie die körpernahen Dienstleister (etwa Friseure) dürfen grundsätzlich ab Montag aufsperren. Ungeimpfte bleiben weiter im Lockdown. „Der Lockdown für Ungeimpfte wird fortgesetzt“, betonte auch Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) erinnerte daran, dass die Corona-Pandemie nicht vorbei ist.

Sportbereiche dürfen (In- und Outdoor) mit 2G-Nachweis genutzt werden, die FFP2-Maskenpflicht entfällt bei der unmittelbaren Sportausübung. Davon betroffen sind u.a. auch Fitnessstudios.

Versprechen gehalten

„Die Bundesregierung hält ihr Versprechen und beendet den bundesweiten Lockdown für alle Geimpften und Genesenen am Sonntag. Neben Schutzmaßnahmen, wie der FFP2-Maskenpflicht indoor, wird es für Personen ohne

2G-Nachweis weiterhin eine Ausgangsbeschränkung geben. Damit ermöglicht es die Bundesregierung, weite Teile des gesellschaftlichen Lebens zu öffnen, schafft gleichzeitig aber Maßnahmen, um die Gesundheit der Österreicher zu schützen“, erklärte der stv. ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Dass der Lockdown in OÖ eine Woche länger dauere, sei vernünftig und richtig.