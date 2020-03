Nur eine Haarsträhne zwischen Wahrheit und Lüge

Catherine Deneuve und Juliette Binoche in Kore-edas wunderbarem Film „La Vérité“

Es ist zu herrlich. Zwei Schauspielerinnen, die nicht primär Hollywood-Glamour versprühen, sondern dieses wunderbare „Je ne sais quoi“. Charme, Witz, eine deftige Brise Boshaftigkeit, viel Humor und auch ein bisschen Selbstironie … all das vereinen Catherine Deneuve und Juliette Binoche in ihrem ersten gemeinsamen Film „La Vérité“ — die Wahrheit. Sie spielen Mutter und Tochter, die eine — Deneuve — eine gefeierte Schauspielerin, die andere ausgewandert in die USA und dort verheiratet mit einem Serien-Darsteller (Ethan Hawke) als Drehbuchautorin tätig.

Zurückgekehrt in ihr Elternhaus übernimmt Lumir zwangsbeglückt die Rolle der Agentin ihrer berühmten Mutter Fabienne. Sie begleitet sie zu Dreharbeiten, bei denen die Diva just die Rolle einer ewigen Tochter übernimmt. Eine der vielen großartigen Ideen von Hirokazu Kore-eda („Shoplifters“), der für Drehbuch, Regie und Schnitt verantwortlich zeichnet. Kore-eda hat einen unglaublich sympathischen Film gedreht, der vor humorvoll-charmanten Momenten nur so übergeht.

Dabei erzählt er eine schwierige Mutter-Tochter-Beziehung, die mitunter hässlichen Tiefen eines Schauspieler(innen)daseins, die Grenzen zwischen Selbsttäuschung, Lüge und vermeintlicher Wahrheit — dazwischen nur eine verräterische oder einfach gut eingesetzte Geste oder eine Haarsträhne …

Der Japaner Kore-eda erzählt keinen dieser Aspekte über, setzt auch nicht auf platte Klischees, indem er Deneuve als völlig überkandidelte Diva karikiert, noch Binoche als ihr krasses Gegenteil im Hintergrund verschwinden lässt. Dennoch zelebriert er die Kunst der beiden Darstellerinnen, die vielen Nuancen der Beziehung von Mutter und Tochter und setzt auf viele, viele Zwischentöne. Auch die anderen Rollen sind wunderbar besetzt, wie etwa jene der entzückenden (Enkel-)tochter Charlotte mit Clémentine Grenier.

In Wahrheit einfach ein wirklich gut gelungener Film.

Ab sofort im Kino.