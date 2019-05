Nur ja kein Happy End!

Von Christian Pichler

Geil, so geht Theater! Viele Tote auf der Bühne, am besten alle. Der gedemütigte Don Juan sinnt nach Rache, Halbbruder Don Pedro hat ihn in der Schlacht besiegt. Zum Opfer ruchloser Intrige wird Hero erkoren, Tochter des Gouverneurs und unschuldigstes Pflänzchen Siziliens. Die Jungfrau Hero als „Bitch“, als Schlampe denunziert, ein Blutbad in gekränkter Familienehre das Ziel des Don Juan.

Hinreißend leichtfüßiges & tiefsinniges Spektakel

Gernot Plass hat Shakespeares Komödienklassiker neu bearbeitet, Premiere von „Viel Lärm um nix“ war am Donnerstag im Linzer Theater Phönix. Der Wiener Plass, für das Phönix bereits mit „Don Juan“ (2015) und „Richard 3“ (2017) tätig, führt wieder Regie. Seine Inszenierung ist ein atemberaubendes Räderwerk, ein Wunder an Spielfreude, ein hinreißend leichtfüßiges und tiefsinniges Spektakel. Ein Johlen und Getrampel am Ende, ein Triumph. Geil, so geht Theater!

Idylle im Haus des gutmütigen Gouverneurs Leonato, Töchterchen Hero (Nadine Breitfuß) ist eine entzückende Augenweide, bloß die Nichte Beatrice (Elisabeth Veit) fällt aus der Reihe. Sie ist mit dieser neumodischen Krankheit infiziert, klagt Leonato, diesem … diesem Feminismus! Beatrice ein Schandmaul, immer für boshafte Sprüche gut: „Viel ist schon gewonnen, wenn ein Mann den Raum verlässt.“

Das spielt’s nicht, der siegreiche Don Pedro (David Fuchs) und seine rauen Gesellen beziehen Quartier im Haus des Leonato. Der Jungspund Claudio (Felix Rank) verliebt sich sogleich in Hero, der abgebrühte Don Pedro soll auf einem Maskenball die Begehrte weichkochen. Mit der nächsten Ränke wird Unmögliches möglich gemacht, die widerborstige Beatrice und der frauenverachtende Benedikt (Markus Hamele) entdecken ihre Seelennähe. Ein ödes und total kitschiges Happy End droht, hätte da nicht der gekränkte Don Juan ganz eigene Vorstellungen von gelungenem Theater. Schlachtplatte!

Wunder-, wunderbares Theater, einfach alles passt hier. Belauschte Gespräche hinter wehenden Vorhängen (Ausstattung: Alexandra Burgstaller), spritzige Dialoge, auf den Punkt genau einstudiert.

Pointen fast im Sekundentakt, acht Akteure wandeln schlafwandlerisch auf dem Glatteis von Intrigen, Liebe und Hass. Marion Reiser gibt mit aufgemaltem Schnurrbärtchen einen köstlich hinterlistigen Don Juan, Adrian Hildebrandt ist in mehreren Rollen das Scharnier im Ränkespiel. Tom Pohl mit einer der stärksten Darbietungen seiner Laufbahn, als Leonato am Ende mit blutender Schusswunde am Kopf und heiliger Narr inmitten des Tumults. Beglückt verlässt man nach zwei Stunden (ohne Pause) das Phönix und hat noch im Ohr: All you need ist love!