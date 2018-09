„Nur“ noch 18.753 Terrortote…

Von Manfred Maurer

In dieser Horrormeldung verbirgt sich tatsächlich eine gute: 2017 starben einer Erhebung des US-Außenministeriums zufolge weltweit bei 8584 Terroranschlägen 18.753 Menschen. Das bedeutet jedoch gegenüber dem Jahr davor 6969 Todesopfer weniger, was einem Rückgang um 27 Prozent entspricht. Rückläufig war auch die Zahl der Anschläge: 2016 zählte das State Departement in der dem VOLKSBLATT vorliegenden Statistik 11150 Terrorattacken, 2017 waren es „nur“ noch 8584.

Hauptursache für die verbesserte Bilanz ist der Irak, wo im vergangenen Jahr 1951 Anschläge verzeichnet wurden, 1018 weniger als 2016. Die Zahl der Todesopfer hat sich dadurch im Irak auf 4269 mehr als halbiert.

Mörderische Effizienz

Dass weniger terroristische Angriffe nicht automatisch weniger Opfer bedeuten, zeigt das Beispiel Afghanistan: Dort ist zwar 2017 die Zahl der Anschläge ebenfalls gesunken, nämlich von 1343 auf 1171. Dennoch gab es mit 4672 Todesopfern 94 mehr als im Jahr davor. Die islamistischen Terroristen konnten offenbar ihre mörderische Effizienz steigern. Das trifft auch auf Länder wie Indien, Somalia und Ägypten zu, wo einer sinkenden Zahl von Angriffen steigende Opferbilanzen gegenüberstehen. In Ägypten etwa gab es im Vorjahr 655 Terrortote, mehr als doppelt so viele wie 2016, obwohl die Zahl der Anschläge von 262 auf 169 gesunken ist.

Fünf Terror-Hotspots

Insgesamt waren im vergangenen Jahr 100 Länder von (zumeist islamistischen) Terrorattacken betroffen. Allerdings: 70 Prozent der Todesfälle infolge Terrors wurden in nur fünf Ländern verzeichnet: Afghanistan, Irak, Nigeria, Somalia und Syrien.

Entwarnung gibt es trotz der insgesamt weniger blutigen Jahresbilanz keine: Gruppen wie die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) oder El-Kaida seien „widerstandsfähig, entschlossen und anpassungsfähig“, warnt Nathan Sales, US-Koordinator für die Terror-Abwehr.