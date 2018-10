Nur symbolische Bestrafung Riads

Als Reaktion auf die Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi haben die USA und Großbritannien Sanktionen gegen Saudi-Arabien verhängt. Diese haben allerdings nur symbolischen Charakter: Das US-Außenministerium verhängte Einreisesperren gegen 21 saudi-arabische Verdächtige. Die britische Premierministerin Theresa May kündigte an, „allen Verdächtigen“ etwaige Visa zu entziehen. Eine einheitliche EU-Linie gibt es wieder einmal nicht: Frankreich verzichtet vorerst auf Sanktionen. Deutschland will dagegen keine Waffen mehr an Riad liefern. Es steht damit aber alleine da: Andere großen Rüstungsexporteure wollen sich ihre lukrativen Geschäfte nicht vermiesen lassen. Das spanische Parlament etwa hat einen Waffenlieferstopp an Saudi-Arabien ausdrücklich abgelehnt.

Ruf nach Schließung des Abdullah-Zentrums

Auch in Österreich wird der Ruf nach Sanktionen laut. Hier geht es vor allem um das von Saudi-Arabien finanzierte Abdullah-Zentrums für interreligiösen und interkulturellen Dialog in Wien. SPÖ und Liste Pilz fordern dessen Schließung. Außenministerin Karin Kneissl (parteilos) hält dies aber für nicht möglich, da es sich bei dem Zentrum um eine internationale Organisation handelt.

EU-Ratspräsident Tusk forderte gestern volle Aufklärung des Mordfalles. „Das war ein solch furchtbares Verbrechen, dass schon der kleinste Hauch von Heuchelei Schande über uns bringen würde“, sagte er im EU-Parlament in Straßburg.

Kronprinz: „Vorfall sehr schmerzhaft für Saudis“

Saudi-Arabien hatte die Tötung Khashoggis im Konsulat des Königreichs in Istanbul vor drei Wochen erst unter großem Druck eingestanden. 18 saudische Staatsbürger wurden festgenommen. Kronprinz Mohammed bin Salman bestreitet jede Verantwortung, obwohl einige der mutmaßlichen Täter aus seinem Umfeld kommen. Gestern verurteilte er die Tötung als „abscheulichen Vorfall“. Bei einer Investorenkonferenz in Riad sagte der Kronprinz zu, den Fall aufzuklären: „Die Gerechtigkeit wird siegen.“ Der „Vorfall“ sei „sehr schmerzhaft für die Saudis“ gewesen.