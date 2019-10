„O-MIA“: Vom Wiener Konzerthaus schon bald ins Linzer Brucknerhaus

Von Ingo Rickl

Seit drei Jahren sind zwei renommierte Kammersänger der Wiener Staatsoper, Ildikó Raimondi als lyrische Sopranistin und der Oberösterreicher Herbert Lippert – im Fach des Heldentenors ebenso zu Hause wie in der Operette – in Österreich und in Asien unterwegs, um unter dem Titel „O-MIA“ (Operette made in Austria) in aufwendigen Multi-Media-Spektakeln die Klassische bis Silberne Operette noch populärer zu machen, als sie ohnedies ist.

Live erlebte man zuletzt im Wiener Konzerthaus neben den genannten Stars und „Erfindern“ der unkonventionellen Darbietungen, also Raimondi und Lippert, die von Franz Farnberger studierten St. Florianer Sängerknaben, das aus Musikstudenten verschiedener Hochschulen und Universitäten bestehende „O-MIA“-Jugendorchester unter der Leitung des Bad Haller Intendanten und Chefdirigenten Ernst Theis sowie einige Spitzenmusiker, die den Details zusätzliche Farben verleihen: der Drehorgel-Spieler Oliver Maar, der Gitarrist Thomas Hechenberger und der Pianist Christian Skokan.

Theater-Stars Dangl und Silberschneider via Video

Dazu kommen per Video die beiden Starschauspieler aus dem Theater in der Josefstadt, Johannes Silberschneider und Michael Dangl. Erster versucht als Gesellschaftsreporter Max Winter die katastrophalen Zustände für die Bewohner der Wiener Randbezirke zu schildern, was mit Hilfe historischer Videos geschieht. Dangl mimt den vielseitigen Regisseur, Tenor und Manager Hubert Marischka, der noch bis in die Fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts in der Volksoper wirkte.

Es ist vieles hochinteressant, was Dangl und Silberschneider über die Stellung der Operette in der Gesellschaft erzählen, doch im Verein vor allem mit den blassen Bildern zum eigentlich überflüssigen Motto „Behind the mirror“ vielfach für das Publikum verwirrend.

Nun zum Wichtigsten: den unsterblichen Operetten-Melodien, die zusätzlich durch ein Buffopaar ergänzt gehörten, sind in der phänomenalen Darbietung durch Ildikó Raimondi und Herbert Lippert die beste Werbung für das Musiktheater-Genre Operette bzw. „O-MIA“. Man beginnt mit Johann Strauss’ „Zigeunerbaron“, lässt Carl Michael Ziehrer, den heute zu Unrecht vergessenen Leo Ascher, Leo Fall, Oscar Straus, Franz Lehár und Emmerich Kálmán folgen, um mit einem gewagt zusammengestellten Medley von Paul-Abraham-Melodien zu schließen. Jede Arie, jedes Duett ist von vollendeter Schönheit, auch jene Stücke, in denen die St. Florianer Sängerknaben ohne Mikro und daher leise mitwirken – der Johann-Strauss-Schnellpolka „Unter Donner und Blitz“ sowie Leo Aschers „Spiegellied der Marie“. Im Medley Abrahams sind alle vereint, ehe die „O-MIA-Hymne“ ertönt, die angeblich in China bereits zum Standardrepertoire der Operettenfreunde zählt.

Am 23. Oktober zu Gast im Linzer Brucknerhaus

Das Unternehmen wird am 23. Oktober im Brucknerhaus gastieren. Zumal die Regie von Manfred Corrine funktionierte, werden die oö. Operettenfreunde, die auf dem Gebiet der Operette und des Musicals im Sommer durch die Festspiele in Bad Ischl, Bad Hall, Zell an der Pram, Steyr, Leonfelden und im benachbarten Blindenmarkt erfreut werden, auf eine ganz andere Betrachtungsweise des Genres hingewiesen.