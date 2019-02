„Ob Erster oder Zweiter ist wurscht“

Läuft alles nach Plan, dann steht am Sonntagabend der Einzug der Black Wings in die Eishockey-Play-offs offiziell fest. Dafür müssen die Linzer ihre beiden Heimspiele am Freitag (19.15) und Sonntag (17.30) gegen Znaim und Dornbirn gewinnen.

In diesem Fall hätten die aktuell mit den Tschechen punktgleichen Oberösterreicher sogar beste Karten auf Platz eins in der Qualifikationsrunde. Für Manager Christian Perthaler ist das aber nebensächlich: „Ob wir Erster oder Zweiter werden, ist im Grunde wurscht. Wir müssen zu unserem Spiel finden, 60 Minuten konstant spielen und dürfen nicht in Panik geraten, wenn wir ein Gegentor bekommen. In den letzten Spielen hatten wir, auch wenn wir verloren haben, immer mehr Torchancen als der Gegner. Die müssen wir nützen“, forderte der Linzer Manager.

Während Andreas Kristler wegen einer Oberkörperverletzung für das Heim-Wochenende ausfällt, gibt es auch gute neue Neuigkeiten am Spielersektor: Die Linzer verlängerten die Verträge mit den Österreichern Gerd Kragl, Moritz Matzka (beide zwei Jahre) und Kristler (drei Jahre) vorzeitig. Zwölf rot-weiß-rote Cracks (darunter Lebler, Altmann, Gaffal) haben die Wings damit für kommende Saison im Kader. Mit den Legionären werden erst Gespräche geführt, auch die Zukunft jener, die nächstes Jahr Vertrag haben, wird sich je nach weiterem Saisonverlauf noch klären. cg