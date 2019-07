Obachloser Deutscher soll Mühlviertlerin erwürgt haben

ST. PÖLTEN/WALDHAUSEN — Im Fall um das tödliche Gewaltverbrechen an einer 52-jährigen aus Waldhausen (Bezirk Perg) Ende Mai im Amstettner Stadtteil Greinsfurth steht ein Deutscher unter Tatverdacht. Der 39-Jährige wurde am Montag in Haag festgenommen, gestern wurde über ihn die U-Haft verhängt. Die Ermittler hatten seine DNA am Tatort gefunden. Der bisher unbescholtene Mann gestand bisher nicht, gaben die Ermittler am Mittwoch in einer Pressekonferenz in St. Pölten bekannt.

Zunächst wurde das persönliche und berufliche Umfeld der Frau durchleuchtet. Da es keine Anhaltspunkte gab, wurde rund um den Tatort — das Einkaufszentrum West- Side City — ermittelt. Nach zahlreichen Befragungen wurde eine verdächtige Person identifiziert, die sich zum Tatzeitraum dort aufhielt. Da der Mann obdachlos ist, konnte sein Aufenthaltsort zunächst nicht ermittelt werden. Am Montag wurde er aber in Haag verhaftet. Die Ermittler zeigten sich erleichtert, „dass die Tat geklärt ist“ und sich das Sicherheitsgefühl in Amstetten wieder erhöht habe.

Handy des Opfers bei Verdächtigem gefunden

Der unter Tatverdacht stehende Deutsche war laut Polizei seit Oktober 2018 arbeitslos und dürfte in seinem Auto übernachtet haben. Seit Mai 2019 hielt er sich im westlichen Niederösterreich auf und schlief in seinem Fahrzeug, das er auf öffentlichen Parkplätzen abstellte. Bei ihm wurde das Mobiltelefon des Opfers gefunden. Das Motiv für die Tat ist noch unbekannt.

Die Leiche der 52-Jährigen wurde am späten Abend des 28. Mai nahe des Parkplatzes des Einkaufszentrums WestSide City in Greinsfurth, in dem das Opfer arbeitete, aufgefunden. Die Tote lag in einem Gebüsch. Laut Obduktion war die Frau durch stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Hals ums Leben gekommen – sie dürfte erwürgt worden sein.

Aufgrund der in Aussicht gestellten Belohnung von 5000 Euro sind zwar viele Hinweise eingegangen. Keiner stand aber in Zusammenhang mit dem nun verhafteten mutmaßlichen Täter.