„Ober-Schwan“ fliegt nach Wien

Basketball-Erdbeben am Traunsee: Am Sonntag gab der BC Vienna die Verpflichtung von Superliga-MVP und Swans-Gmunden-Kapitän Enis Murati bekannt.

„Ich möchte mich als Spieler noch weiterentwickeln und der Mannschaft helfen, alle sportlichen Ziele für die nächste Saison (Meistertitel/Anm.) zu erfüllen“, erklärte der 32-Jährige, der seit 2006 mit einem Jahr Unterbrechung (2015/16) immer im Swans-Dress auflief. Murati erlag aber auch dem Ruf des „Goldes“ von Wien-Hauptsponsor Green-Gold-Mine Trading (GGMT).

„Die Emotionen in Gmunden kochen hoch, viele fallen aus den Wolken“, meinte Geschäftsführer Richard Poiger, der zwar mit einem Abgang rechnete, aber vom Zeitpunkt der Bekanntgabe überrascht wurde. So konnten Mitarbeiter und Umfeld auch nicht etwas darauf „vorbereitet“ werden. Den Wechsel selbst nahm Poiger sportlich.

„Es ist seine Entscheidung, ich bin ihm nicht böse.“ Allerdings erhöht sich der Druck in Sachen Kaderplanung. „Einerseits haben wir dadurch mehr Flexibilität, anderseits wäre es gut, die anderen zu Österreicher zu halten.“ Man sei aber auf einem guten Weg.

Pikantes Detail am Rande: Noch am Sonntag starteten die Swans eine Werbeoffensive für das „Enis-Murati-Camp“ am Traunsee…