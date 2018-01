Oberbank baut in Deutschland aus

Während in der gesamten Branche der Trend eher zum Filialabbau geht, schwimmt die Oberbank weiter gegen den Strom. Vor allem die Expansion in Deutschland soll laut Generaldirektor Franz Gasselsberger vorangetrieben werden. Acht neue Standorte in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Hessen sollen heuer dazu kommen. Städte wie Chemnitz, Leipzig, Dresden oder Reutlingen werden künftig auf der Oberbank-Landkarte aufscheinen. Auch in Wien und Ungarn soll das Filialnetz erweitert werden.

Ermöglicht wird die Expansion auch durch das erneut sehr gute Ergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017. Zwar müssen die endgültigen Zahlen erst vom Aufsichtsrat abgesegnet werden, allerdings erwartet man bei der Linzer Bank mit internationalem Anspruch das achte Rekordjahr in Folge. Neben dem Ausbau des Filialnetzes will die Oberbank heuer auch deutlich Eigenkapital aufbauen. Auf 3 Mrd. Euro soll es bis 2019 ansteigen, gab Gasselsberger bei der Oberbank Business Gala als Marschrichtung vor. Zum 30. Juni 2017 wies der Finanzbericht ein Eigenkapital von 2,4 Mrd. Euro aus. Eine Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien sei derzeit allerdings nicht geplant, heißt es.

Plädoyer für den Euro

Mit einem Plädoyer für den Euro stellte sich am Gala-Abend der deutsche Ex-Finanzminister Theo Waigel ein. Auch wenn mit der Aufnahme Griechenlands in den Euroraum ein großer Fehler gemacht wurde, sei der Euroraum immens wichtig, so der Ex-Finanzminister. Ansonsten wären die einzelnen nationalen Währungen in den vergangenen Jahren zu einem Spielball der großen Währungszonen geworden, konstatierte er. Auch angesichts des Friedens in Europa und dass mittlerweile vier von fünf Krisenländern den EU-Rettungsschirm wieder verlassen konnten, brach er eine Lanze für die europäische Zusammenarbeit. Die EU und der Euro seien das Beste was in Europa in den vergangenen 100 Jahren entstanden sei, betonte Waigel eindringlich.

cs