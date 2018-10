Oberleitung beschädigt – Wiener Straßenbahnen blieben liegen

Ein Ladekran hat Montagfrüh in Wien-Alsergrund eine Oberleitung beschädigt, Folge waren massive Beeinträchtigungen bei zahlreichen Straßenbahnlinien. Den Garnituren ging der Strom aus, Fahrgäste mussten teils auch außerhalb der Stationen aussteigen. Kurz nach 9.00 Uhr waren dann alle betroffenen Linien wieder im Einsatz.

„Kurz nach 9.00 Uhr ist die allgemeine Betriebsaufnahme erfolgt“, sagte eine Sprecherin der Wiener Linien der APA. Probleme gab es da noch an einem anderen Ort: Die Verbindungen des 49er und 52er waren unterbrochen. „Auch dort hat ein Lkw auf der Hütteldorfer Straße eine Oberleitung beschädigt“, berichtete Kathrin Liener von den Wiener Linien.

Der Ladekran hatte bei einer Umkehrschleife der Linie 43 am Zimmermannplatz im Bezirk Alsergrund eine Oberleitung beschädigt, sagte Dominik Gries von den Wiener Linien. Vom daraus resultierenden Stromausfall waren am späten Montagmorgen vor allem im Bereich Schottentor beim „Jonas Reindl“ verkehrende Straßenbahnen betroffen.

Unmittelbar von der gekappten Stromzufuhr betroffen waren laut Gries „ein paar Dutzend“ gerade fahrende Garnituren. Wie viele Passagiere sie im Montag-Frühverkehr in die Arbeit oder zur Schule beförderten, werde erst erhoben. Längere Zeit „gefangen“ seien die Fahrgäste nicht gewesen. „Jede Straßenbahn hat eine Notentriegelung“, sagte der Sprecher

Solche Vorfälle mit Oberleitungsschäden kämen durchschnittlich mehrmals pro Monat vor, zwei an einem Tag seien ihr zumindest noch nicht untergekommen, sagte Liener. Dass der Vorfall mit dem Ladekran, der am Zimmermannplatz eine Leitung beschädigte, solch weitreichende Folgen für die Passagiere hatte, sei einer Folgereaktion zuzuschreiben, so die Sprecherin. „Es wurde dadurch ein Problem im Umspannwerk ausgelöst.“ Was genau Schwierigkeiten machte, werde erhoben, nachdem nun das Netz Stück für Stück wieder hochgefahren worden ist.