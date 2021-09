Oberösterreich gedachte der Corona-Opfer

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

1782 Menschen sind bislang in OÖ an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Dieser Opfer gedachte das Land am Sonntag in einer multireligiösen Feier am Maindeck des Linzer AEC.

Landeshauptmann Thomas Stelzer bedankte sich für das Gedenken, das die katholische, altkatholische, evangelische und orthodoxe Kirche sowie die buddhistische Religionsgemeinschaft, israelitische Kultusgemeinde und islamische Glaubensgemeinschaft gestaltet haben.

Corona habe „unsere persönliche“ und auch „gesellschaftliche Verletzlichkeit“ gezeigt, appellierte Stelzer, gemeinsam und nicht gespalten aus der Krise zu gehen. Die Feier kann in der ORF-TVThek nachgesehen werden.