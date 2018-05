Oberösterreich in die Welt tragen

VOLKSBLATT: Wie war die Tournee für Sie?

POSCHNER: Sehr, sehr erfreulich. Ich bin unfassbar glücklich, am allermeisten über die Leistungen des Orchesters. Jedes Mal gingen sie noch tiefer rein in die Schichten von Mahlers Zweiter. Es ist unglaublich, was diese Symphonie alles bereit hält, was sie noch in sich trägt und wir versuchen ihr zu entreißen. Für einen Musiker ist es immer das Schönste, so einzudringen in die Materie.

In welcher Liga spielt das Bruckner Orchester?

Das ist schwer zu sagen. Wir tun gut daran, uns nur auf uns zu konzentrieren. Wir wollen einzigartig, unvergleichbar sein. Dazu ist es enorm wichtig, dass man sich in Weltmetropolen wie London, Edinburgh, Paris, München oder Berlin blicken lässt. Einordnen nach dem olympischen Prinzip sollen dann andere. Entscheidend ist, dass wir unendlich viel zu geben haben, was sonst niemand anzubieten hat und das ist unsere Musik. Auch Mahlers 2. Symphonie ist zum größten Teil in Oberösterreich komponiert worden. Wir haben eine ganz große Tradition und eine ganz große Sicherheit bei dieser Musik. Das müssen wir zeigen.

Wie haben Sie das britische Publikum erlebt?

Das Publikum war enthusiastisch. Also, was wir da in London und Edinburgh erlebt haben, dieses Aufspringen, das ist für uns die größte Belohnung. Schöner kann es auf der Bühne nicht sein.

…und die unterschiedlichen Konzertsäle?

Die Säle sind natürlich sehr unterschiedlich, akustisch und auch von der Größe, das habe ich aber nicht anders erwartet. Es bedarf einer sehr schnellen Abstimmung, man hat nur eine Stunde Zeit, sich auch mit den Chören zusammenzuschweißen.

Ihre Beziehung zu Mahler — ein Seelenverwandter?

Ich glaube, es gibt kaum jemanden, den diese Musik unberührt lässt. Insofern sind wir alle Seelenverwandte von Gustav Mahler, weil er sich, wie wir alle, über die wesentlichen Dinge des Lebens und des Todes Gedanken macht. Und vielleicht auch über das Leben nach dem Tod. Keiner kommt an diesen Gedanken vorbei. Mahler hat es geschafft, das in Tönen auszudrücken. Mit der Musik kann man sich diesen ganz großen Themen über Töne nähern, ganz anders als über intellektuelle Beschreibungen.

Überall hörte man Begeisterung. Worauf führen Sie das zurück?

Klingt jetzt pathetisch: Wir haben eine Mission. Wir tragen hinaus, was bei uns in Oberösterreich gewachsen ist. Die Ländler, die Volksmusik, unsere Landschaft, unsere Natur. Das war der Motor für Bruckner und Mahler.

Wie ist die Stimmung im Bruckner Orchester?

Ein völlig enthusiasmiertes Publikum zu gewinnen, das schweißt ein Team zusammen, und dazu gehören wir alle. Das gemeinsame Gefühl, so etwas zu vollbringen, beflügelt. Das Hochgefühl als Belohnung gilt auch allen Leuten hinter der Bühne. Ich ziehe meinen Hut, verneige mich in Ehrfurcht und mit dem größten Respekt auch vor ihnen. Was sie leisten, ist atemberaubend. Diesen Riesenaufbau jedes Mal zu bewältigen und nach den Konzerten wieder zu verstauen — sensationell. Da ist soviel, was man gar nicht sieht. Ich bin wirklich wahnsinnig stolz auf unser Team.

In Birmingham, der letzten Station, wurden Mozart und Bruckner gespielt. Warum beim letzten Konzert ein anderes Programm?

Wir wollten natürlich bei den Konzerten auch Bruckner aufführen. Doch alle Häuser wollten Mahler haben. Wir haben das sehr gerne angenommen, weil wir mit englischen Chören zusammenarbeiten konnten. Gerne hätten wir ein zweites Konzert mit Bruckner in London gespielt. Das war leider aus Termingründen nicht möglich. Daher gab es Bruckner nur in Birmingham, dafür aber in einer der modernsten und bestklingendsten Konzerthallen, die es gibt.

Was wurde dem Publikum in Birmingham geboten?

Bruckners Achte ist eines der größten Werke, ein Opus Magnum, ein Werk, das ähnlich wie Mahlers 2. Symphonie an die tiefsten Schichten hinreicht. Ein Abgesang, eine Hommage an ein ganzes Jahrhundert. Und als Kontrast Mozart, wobei Bruckner und Mozart sehr eng verbunden sind. Bruckner hat sich ja immer berufen auf Mozart. Die Achte ist eines unserer Paradestücke. Wir haben es gerade aufgenommen und werden die Aufnahme demnächst veröffentlichen. Wir haben uns intensiv mit der Achten beschäftigt, deswegen sind wir natürlich auch sehr stolz, dass wir sie in Birmingham präsentieren konnten.

Ihr Resümee und ist schon eine nächste Tournee geplant?

So schnell wie möglich wieder. Es gibt schon Kontakte, Ideen und einen regen Austausch mit den Veranstaltern, die ebenso glücklich und begeistert sind. Man will uns hier regelmäßig haben. Das macht uns schon stolz und motiviert uns, konsequent an unserer internationalen Verankerung und an unserer Sichtbarkeit zu arbeiten. Unser Hauptspielort ist natürlich Linz, aber wir müssen das, was wir zu bieten haben, auch auf großen internationalen Bühnen zeigen können.