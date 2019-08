„Oberösterreich ist in seiner Vielfalt so einzigartig“

VOLKSBLATT: Was macht ein Agrarlandesrat im Sommerurlaub?

MAX HIEGELSBERGER: Etwas ganz anderes als in der Politik. Ich bin ja Landwirt und habe in allen Facetten wieder auf dem Betrieb mitgearbeitet.

Ein ideales Kontrastprogramm also?

Absolut. Es dauert zwar einige Tage, sich an den Rhythmus zu gewöhnen, und das in den Stall gehen zu den Zuchtschweinen gehört genauso dazu, wie handwerkliche Reparaturarbeiten, die natürlich ebenfalls anfallen. Aber: Der Ausgleich gelingt nur dann, wenn man keine Termine wahrnimmt.

Ist das ein guter Nährboden für neue Ideen?

Ganz eindeutig, ich habe da auch ein paar Ideen aufgeschrieben, wo ich Ansatzpunkte sehe.

Können Sie da aus dem Nähkästchen plaudern?

Im Zuge der Klimadebatte benötigt es beispielsweise in puncto Nachhaltigkeit neue Vermarktungsstrategien, um zu erklären worum es dabei in der Landwirtschaft geht.

Der Ausgleich ist vermutlich vor dem zu erwartenden heißen Herbst notwendig?

Die Vorboten sind erschreckend, in welcher Form Themen diskutiert werden. Das ist abschreckend für die Wähler. Wichtiger ist es, im Wahlkampf strategische Themen aufzuzeigen und positiv miteinander umzugehen. Ich hoffe also, dass das Wahlergebnis dazu beiträgt, dass die Republik danach gut in die Zukunft geführt werden kann.

Inwieweit wird die Agrarpolitik wegen der aktuellen innenpolitischen Lage gebremst?

Zum Glück nur zu einem gewissen Teil, da die Agrarpolitik großteils mit der EU-Politik verknüpft ist. Aber eine gewisse Bremse kann man nicht verleugnen.

Borkenkäfer, Unwetter, Engerlinge, Mäuseplage, Dürrejahr 2018: Es scheint, als würden sich die Horrormeldungen für die Landwirte die Klinke in die Hand geben. Haben es die Landwirte wegen des Klimawandels heutzutage schwerer also noch vor ein paar Jahren?

Die Landwirtschaft hatte immer mit diesem Unbill zu kämpfen gehabt. Wobei sich die Situation in den vergangenen Jahren verschärft hat. Ein großes Problem sind vor allem die stärkeren und zeitlich versetzten, weil im Jahresrhythmus späteren, Niederschläge. Aber es gibt abseits dessen ein ganz anderes wesentliches Thema.

Welches?

Die Ansprüche, wie Landwirtschaft betrieben werden soll. Doch vom Wunsch der Konsumenten allein können unsere Bauern in Oberösterreich nicht überleben.

Was wünschen sich denn die Menschen?

Höchste Tierwohlstandards, Gentechnikfreiheit und heimische Ware. Aber wenn dann in den Regalen ähnliche Produkte aus dem Ausland liegen, die billiger sind, werden dann diese gekauft. Da wird die Landwirtschaft außen vor gelassen. Deshalb brauchen wir immer eine ganzheitliche Diskussion über das Thema und nicht nur Debatten über Teilaspekte. Wir müssen daher ökonomisch, ökologisch und kulturell darüber diskutieren, wie Landwirtschaft in Oberösterreich funktionieren soll.

Heißt das, dass mit zweierlei Maß gemessen wird?

Zum Teil. Beispiel Glyphosat: Wenn man sich im Ackerbau in Österreich verpflichtet glyhposatfrei zu produzieren, dann muss man sich fragen, was man mit dem Kauf von ausländischen Lebensmitteln, bei denen Glyphosat zum Einsatz gekommen ist, umgeht. Wenn man sich eine gewisse Produktionsmethode wünscht, muss man sich auch dazu bekennen, dass die Produkte dann teurer sein können. Ansonsten bleiben die Landwirte über.

Eine klare Ansage an die Handelsketten.

Und an die Konsumenten. Aber ich will niemanden diffamieren, es geht um ein Miteinander.

Stichwort Borkenkäfer.

Das Thema wird uns die nächsten Jahre begleiten. Es ist davon auszugehen, dass wegen der Klimaveränderung die Borkenkäfer in katastrophenähnlichen Ausmaßen bei uns landen werden.

Also keine Entspannung der Lage.

Die immer wieder langen Trockenphasen tun den Fichten nicht gut – und die sind schon angeschlagen, auch weil sie mit den Veränderungen nicht so leicht umgehen konnten. Der Mai war zwar kalt, aber die Plage hat uns dennoch später im Jahr mit der vollen Härte erwischt.

Stichwort Mäuseplage in Niederösterreich. Ist auch Oberösterreich betroffen?

Es gibt einzelne Flecken, wo wir das auch schon sehen. Wir hoffen, dass wir dies etwas hintanhalten können. Zum Glück ist die Plage nicht so ausgeprägt wie in Niederösterreich.

Aufregung gibt es auch immer wegen der Afrikanischen Schweinepest.

Da gibt es neue Fälle in der Slowakei – wir haben alle vorbeugenden Maßnahmen, beispielsweise auch in Zusammenarbeit mit Frächtern, ergriffen, um hier Oberösterreich abzusichern.

Und wie schaut es rund um das Aufregerthema Wolf aus?

Bis dato gibt es nachweislich keine Wolfsrisse von Weidetieren in Oberösterreich, obwohl ein Rudel im Norden des Bezirks Freistadt lebt.

Wie funktioniert die Kommunikation mit der Bevölkerung und Tierschutzorganisationen?

Ich denke gut, wobei man immer optimieren kann. Auch die Landwirte müssen offen auf die Konsumenten zugehen. Emissionen gibt es auch in der Landwirtschaft; unsere Aufgabe ist es, zu schildern, warum bestimmte Maßnahmen notwendig sind. Unsere Betriebe sind ja international angesehen, wir haben Größenstrukturen, die sich andere Staaten wünschen, und unsere Bauern arbeiten leidenschaftlich, nachhaltig und vorbildlich. Es ist schön zu sehen, dass Oberösterreich in seiner Vielfalt so einzigartig ist.

Mit Agrarlandesrat Max Hiegelsberger sprach Oliver Koch