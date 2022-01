„Oberösterreich ist Land des Zusammenhalts“

„Oberösterreich ist ein Land des Zusammenhalts. Darum wollen wir Menschen, Vereine und Organisationen, die diesen Zusammenhalt fördern, vor den Vorhang holen“, betonte Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer beim Besuch des Bildungsinstituts Competence Team in Leonding.

Geschäftsführerin Sylvia Woschitz und Leondings Vizebürgermeister Thomas Neidl haben die Aktion „Wir für Leonding“ ins Leben gerufen. Das Bildungsinstitut Competence Team am Nußböckgut in Leonding bietet mit seinem 12-köpfigen Team in Summe 500 kostenlose Beratungsstunden an.

Die Corona-Pandemie bedeutet für viele Menschen und Familien eine enorme psychische Belastung. Folgen sind beispielsweise Familienkonflikte, Existenzängste, Überforderung mit den Kindern im Familienalltag oder Einsamkeit von älteren Menschen. Entsprechende Beratungs- und Gesprächsangebote sind daher sehr wichtig und gefragt.