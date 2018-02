„Oberösterreich ist Tempomacher“

Nicht nur, weil der Fasching seinen Höhepunkt erreicht hat, ist die Stimmung im Land gut — auch Umfragen bestätigen, dass die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher mit der aktuellen Situation durchwegs zufrieden sind. So hatte eine erst kürzlich veröffentliche Sora-Umfrage ausgwiesen, dass 95 Prozent der Menschen die Lebensqualität in Oberösterreich als ziemlich beziehungsweise sehr hoch bewerten — eine Steigerung um elf Prozentpunkte gegenüber dem Jahr davor. Und fast drei Viertel der Landsleute sind überzeugt, dass es so bleibt oder noch besser wird.

OÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer sieht jedenfalls „den neuen Kurs in Oberösterreich“ bestätigt. Er ließ nämlich auch unter OÖVP-Funktionären erheben, wie sie die Lage einschätzen. Der Befund ist laut Hattmannsdorfer eindeutig: „Die Funktionäre unterstützen den neuen Kurs. Sie sehen Oberösterreich mutig und entschlossen vorangehen“. Unter Verweis auf personelle Entscheidungen anderswo sagt Hattmannsdorfer gegenüber dem VOLKSBLATT: „Wir haben mit LH Thomas Stelzer an der Spitze die neue Zeit eingeläutet“, der Bund, Wien und Niederösterreich seien „nachgefolgt“.

Abzulesen sei die Zustimmung zum eingeschlagenen Weg beispielsweise daran, dass 93 Prozent der befragten Funktionäre die erstmals umgesetzte Schuldenbremse für sehr wichtig oder wichtig halten. 77 Prozent finden, dass die das Sozialressort betreffenden Budgtmaßnahmen „moderat und zu befürworten“ seien. Dass die Parteienförderung gekürzt wird, finden 69 Prozent „sehr gerechtfertigt“, aber auch politisch kontrovers diskutierte Maßnahmen wie Studienbeiträge an den Fachhochschulen oder die Kindergartenbeiträge für die Nachmittagsbetreuung stoßen mehrheitlich auf Zustimmung.

Verständnis für Gebühren

70 Prozent der Funktionäre finden zudem den sozial gestaffelten Beitrag angemessen. Detail am Rande: Laut einer aktuellen Online-Umfrage der OÖN haben 61 Prozent der Teilnehmer „Verständnis“ für die Gebühren.

„Schuldenbremse, neue Budgetpolitik, Verwaltungsreformen, mehr Leistungsgerechtigkeit, soziale Verantwortung — Oberösterreich ist Tempomacher und Vorbild für ganz Österreich“, betont Hattmannsdorfer, um auch noch auf ein anderes Detail der Umfrage zu verweisen: Demnach nämlich sagen 82 Prozent der Befragten, dass das, „was Oberösterreich macht, anderen Bundesländern noch bevorsteht“.