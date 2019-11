Oberösterreich ist zweitgrößter Kreativstandort Österreichs

Die Kreativszene in Linz und Oberösterreich ist deutlich in Bewegung und wird immer mehr zum Standortfaktor. So hat sich Oberösterreich in den vergangenen Jahren zum zweitgrößten Kreativstandort Österreichs nach Wien entwickelt. Ein Verdienst nicht zuletzt der Creative Region, die sich um die Vernetzung und Unterstützung der Unternehmen in der Branche kümmert.

Getragen von der Stadt Linz und dem Land OÖ – beide schießen 275.000 Euro pro Jahr zum Budget zu – konnte das Kreativnetzwerk bis Ende 2021 zusätzliche 3,5 Mio. Euro aus EU-Geldern lukrieren. Damit sollen Unterstützungsangebote ausgebaut werden und neue maßgeschneiderte Formate entwickelt werden, so der designierte neue Geschäftsführer Georg Tremetzberger, der mit Jahresbeginn 2020 Patrick Bartos in dieser Funktion ablösen wird.

„Raus aus Kultur-Blase“

Tremetzberger will die Creative Region künftig weiter öffnen und neue Partner finden. Nach dem Motto „raus aus der Kultur-Bubble“ sieht er den Platz nicht nur in einer Nische. Viel Potenzial sehen auch LR Markus Achleitner und Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer, die zudem auf eine weitere Internationalisierung setzen. „Wir wollen auch kleinen Kreativunternehmen schon frühzeitig Mut zur Internationalisierung machen. Dabei geht es nicht nur um Absatzmärke, sondern vor allem um Inspiration, Kontakte und Netzwerke für die eigene Unternehmensentwicklung“, betonen die beiden.

In Oberösterreich funktionieren die Kooperationen schon sehr gut: So konnte der Vöcklabrucker Bauspezialist Eternit dank einer Zusammenarbeit mit Designern durch eine mehrfach dreidimensionale Formung komplett neue Welten der Fassadengestaltung entwickeln. Auch der Möbel- und Holzbaucluster der Business Upper Austria konnte Erfolge durch einen Designer-Support-Award in Zusammenarbeit mit der Creative Region verzeichnen. Eine der Gewinnerinnen, Sophie Wittmann vom gleichnamigen Tischlereibetrieb aus Scharnstein, entwickelte mit der Firma Joka und dem Designstudio March Gut eine eigene Sitzmöbelkollektion.