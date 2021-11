Das Dashboard des Landes Oberösterreich hat am Mittwoch einen Rekordwert von 4.423 Neuinfektionen und fünf Todesopfer innerhalb eines Tages gemeldet.

44.414 Personen sind in Quarantäne. Auf Intensivstationen wurden am Mittwoch 106 Patienten (plus neun) behandelt, auf Normalstationen waren es 539 Corona-Infizierte (plus 26).