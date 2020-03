Coronavirus: OÖ schnürt Hilfspaket für Unternehmen und Arbeitnehmer

„Schwierige Zeiten erfordern Zusammenhalt und gemeinsames Handeln. Daher haben wir heute zu einem Sozialpartnergipfel eingeladen, um die konkreten Auswirkungen der Coronakrise auf den Standort Oberösterreich aus der Sicht der verschiedenen Stakeholder in unserem Bundesland zu analysieren, die Umsetzung der vom Bund angekündigten Unterstützungsmaßnahmen zu diskutieren und auszuloten, wo das Land noch einspringen kann und soll, weil es noch Lücken in den Hilfspaketen der Bundesregierung gibt“, sagten im Anschluss an den Sozialpartnergipfel Landeshauptmann Thomas Stelzer, Stellvertreter Manfred Haimbuchner und Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner.

Stelzer und Achleitner kündigten eine Abstimmungsrunde für ein eigenes Oberösterreich-Hilfspaket im Kreise der Sozialpartner für Anfang nächster Woche an.

Achleitner appellierte an die Betriebe, ihren Mitarbeitern „so weit wie möglich Home Office und Telearbeit zu ermöglichen“. Die Krise hinterlässt am Arbeitsmarkt bereits ihre Spuren: Alleine am Dienstag sind im Land ob der Enns 3000 Arbeitslose hinzugekommen.



Seitens der Regierung und den Verantwortlichen wurde weiter mit weiteren konkreten Maßnahmen reagiert: Damit mehr Unternehmen als bisher in der Coronakrise eine Kurzarbeits-Lösung für ihre Mitarbeiter nutzen, ist ab sofort eine Kostenübernahme der Dienstgeberbeiträge schon ab dem ersten Monat statt erst ab dem vierten Monat möglich.

Darauf haben sich Regierung und Sozialpartner geeinigt, wie Arbeitsministerin Christine Aschbacher und die Sozialpartner-Spitzen. Bisher war eine Übernahme der Arbeitgeberbeiträge durch das AMS bei Kurzarbeit erst ab dem vierten Monat geplant.