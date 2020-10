Oberösterreich steht vor Gastro-Registrierungspflicht

Oberösterreich dürfte vor der Einführung einer verpflichtenden Gäste-Registrierung in der Gastronomie stehen. Landeshauptmann Thomas Stelzer und LH-Stv. Christine Haberlander (beide ÖVP) haben darüber am Donnerstagabend mit Experten beraten und wollen die Entscheidung am Freitag bekanntgeben.

Der Koalitionspartner FPÖ ist allerdings gegen die Gastro-Registrierungspflicht. Auch eine Ausweitung der Schutzmaßnahmen in Alters-und Pflegeheimen dürfte kommen.

Oberösterreich hatte in den vergangenen Tagen stets dreistellige Zuwächse bei den Infektionszahlen verzeichnet, von Mittwoch auf Donnerstag waren es 236 (Stand 12:00 Uhr). Insgesamt sind derzeit 1.543 Personen infiziert, das sind etwa doppelt so viele wie noch Ende September. Sorgen machen zudem Cluster in Alters- und Pflegeheimen.