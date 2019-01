Oberösterreich will arbeitslose Wiener Fachkräfte anwerben

Oberösterreich weitet bei der Suche nach geeigneten Fachkräfte für die heimische Wirtschaft das Einzugsgebiet deutlich aus. In der Bundeshauptstadt Wien sollen engagierte Mitarbeiter gefunden werden. Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner traf sich in dieser Angelegenheit auch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, der seine Unterstützung für die „Go mobile“- Initiative zusagte. „Die Initiative des Wirtschaftslandesrats ist eine Win-win-Situation für beide Bundesländer“, betonte der Bundeskanzler. „Oberösterreich als Wirtschafts- und Industriebundesland Nummer eins in der Republik bietet viele attraktive und zukunftssichere Arbeitsplätze. Ich appelliere an die Arbeitssuchenden in Wien, diese Chance zu nutzen“, warb Achleitner für sein Heimatbundesland.

Miteingebunden werden auch die lokalen Arbeitsmarktservices aus OÖ und Wien. Sie sollen sicherstellen, dass Wiener Fachkräfte ohne Job direkt erreicht werden können. Einigen sich ein Arbeitssuchender und ein oö. Betrieb, soll es Unterstützung beim Pendeln oder Übersiedeln geben. Auch beim Finden einer Wohnung, bei der Jobsuche für den Partner oder bei Schul- und Betreuungsplätzen für Kinder soll es begleitende Maßnahmen geben.

Gesucht werden insbesondere Fachkräfte mit Qualifikationen im technischen Bereich. Interesse an Wiener Bewerbern hat bereits der Innviertler Luftfahrtzulieferer Facc gezeigt. Achleitner hofft auf rege Nachfrage: „Es soll zumindest jede fünfte beratene und zu einem Vorstellungsgespräch begleitete Fachkraft tatsächlich eine Beschäftigung in einem oö. Unternehmen aufnehmen.“