Oberösterreich wird „Vorsitzland“

Von Markus Ebert

Das erste Halbjahr 2020 macht Oberösterreich zum „Vorsitzland“ — sei es in der Landeshauptleutekonferenz, im Bundesrat oder auch bei den Finanz- und Gesundheitsreferenten. Hochoffiziell wird LH Thomas Stelzer den Vorsitz bei den Landeshauptleuten am 10. Jänner von Johanna Mikl-Leitner übernehmen. Worum es ihm im ersten Halbjahr 2020 geht, hat Stelzer bereits unlängst im VOLKSBLATT-Interview umrissen — nämlich „um einen guten Start zwischen neuer Bundesregierung und den Ländervertretern und die Schwerpunkte, die wir Länder haben, wie Pflegefinanzierung oder Standortinteressen“. Zu letzteren zählt auch die Stärkung des ländlichen Raumes, ein Thema, das zuletzt durch eine Bundesratsinitiative verstärkt in den Blickpunkt gerückt ist. Wie berichtet, haben ÖVP, FPÖ und Grüne in der Länderkammer eine Gesetzesinitiative an den Nationalrat verabschiedet, derzufolge Bundesdienststellen verstärkt in den Ländern angesiedelt werden sollen.

Das Thema ländlicher Raum übernimmt auch Bundesrat Robert Seeber „gerne“, wenn er ab 1. Jänner für ein halbes Jahr den Vorsitz in der Länderkammer hat. Er baue da auf einem „guten Fundament auf“, so Seeber mit Blickwinkel auf den aktuellen Vorsitzenden Karl Bader (NÖ).

„Stabile Basis“

Sozusagen in Doppelfunktion — als Landeshauptmann und Finanzreferent — hat Stelzer zusätzlich noch das Thema Finanzausgleichsverhandlungen im Auge. Man wolle „für die Gemeinden und Länder wieder eine stabile Basis haben“, beschreibt der Landeshauptmann die Intention der Vorbereitungsarbeiten auf die Verhandlungen mit dem Bund.

Terminlich gilt es bis Ende Juni einiges unterzubringen. Nach der Übergabe des LH-Vorsitzes am 10. Jänner von NÖ auf OÖ in Linz wird Stelzer Mitte Februar die traditionelle Rede im Bundesrat halten, die Finanzreferenten tagen im April, ehe dann Mitte Mai in Linz die zweitägige Landeshauptleutekonferenz über die Bühne geht. Ende Mai sind dann noch die Gesundheitsreferenten an der Reihe, den Vorsitz hat LH-Stv. Christine Haberlander.