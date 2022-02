Oberösterreicher bei Forstunfall schwer verletzt

Bei Forstarbeiten in einem steilen Waldstück am Rotstein in Großraming (Bezirk Steyr-Land) ist am Sonntag ein 42-Jähriger schwer verletzt worden.

Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilte, wurde der Mann gegen 12.30 Uhr beim Fällen einer Buche von einem herabfallenden Baumwipfel getroffen.

Der Schwerverletzte habe selbst mit dem Handy seine Angehörigen alarmiert. Ein Rettungshubschrauber flog ihn dann per Seil zunächst ins Tal und dann ins Klinikum Steyr.

Der Mann habe allein gearbeitet und einen Schutzhelm getragen, hieß es. Er sei für Holzarbeiten bestens ausgerüstet gewesen. Neben der Besatzung des Rettungshubschraubers waren auch sechs Mitglieder der Bergrettung Losenstein im Einsatz.