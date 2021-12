Ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung ist am Mittwochnachmittag etwas oberhalb des Kraftwerks in Ottensheim in die Donau gestürzt.

Eine großangelegte Suchaktion – es waren zehn Feuerwehren mit mehreren Booten und Tauchern im Einsatz – verlief vorerst ergebnislos.

Sie wurde am Abend wegen mangelnder Sicht abgebrochen und soll am Donnerstag, fortgesetzt werden, teilte die Polizei mit.