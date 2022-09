Oberösterreicher neuer Geschäftsführer Finanzen der B&C Industrieholding

Für die Finanzen der B&C Industrieholding GmbH ist seit Montag Harald Fuchs (42) als Geschäftsführer zuständig. Als Mitglied des Management-Teams der B&C Gruppe übernahm er per 19. September die Agenden von Markus Fürst, der sich als Mitglied des Geschäftsleitungsteams der Gruppe auf die Betreuung ihrer Kernbeteiligungen fokussieren wird, wie B&C am Dienstag mitteilte. Für den Geschäftsbereich Finanzen der gesamten B&C-Gruppe bleibe Patrick Lackenbucher verantwortlich.

Die B&C-Gruppe hält unter anderem Mehrheitsbeteiligungen an den heimischen Industrieunternehmen AMAG Austria Metall, Lenzing und Semperit. Weiters ist die Gruppe über die B&C Innovation Investments den Angaben zufolge an mehreren Wachstumsunternehmen im Technologiebereich beteiligt.

Als Geschäftsführer Finanzen der B&C Industrieholding GmbH verantworte der promovierte Betriebswirt, MBA, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Fuchs die Bereiche Finanzierung, Rechnungswesen, Controlling und Steuern der B&C Industrieholding und bringe seine Finanzexpertise im Beteiligungsmanagement ein.

Der Oberösterreicher startete seine Karriere den Angaben zufolge in den Bereichen Advisory und Audit bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deloitte und KPMG. Seit 2011 sei er in mehreren führenden Funktionen der B&C-Kernbeteiligung Lenzing AG tätig gewesen, unter anderem als Leiter Accounting & Tax sowie als Geschäftsführer Finanzen und Eigentümervertreter von österreichischen, deutschen und brasilianischen Lenzing-Beteiligungsunternehmen. Fuchs lehre nebenberuflich an der Fachhochschule Oberösterreich, der LIMAK Austrian Business School und an der Università di Trieste.

Die B&C Privatstiftung ist laut Eigenangaben eine unabhängige Stiftung, die seit ihrer Gründung im Dezember 2000 das Ziel der Förderung des heimischen Unternehmertums und des Wirtschaftsstandortes Österreich verfolgt. Über ihre Holdinggesellschaften nehme die B&C die Aufgaben einer „stabilen Kernaktionärin in österreichischen Industrieunternehmen“ wahr.

Die B&C-Gruppe hält derzeit 50 Prozent plus 2 Aktien an der Lenzing AG, 54,2 Prozent an der Semperit AG Holding und 52,7 Prozent an der AMAG Austria Metall AG. Im Jahr 2021 erzielten diese börsennotierten Unternehmen mit insgesamt rund 16.000 Beschäftigten einen konsolidierten Umsatz von gut 4,6 Mrd. Euro.

Weiters halte die B&C eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von 10 Prozent am Krankenhausbetreiber und Gesundheitsdienstleister Vamed, der zum deutschen Fresenius-Konzern gehört, und an Scope Ratings AG, „der einzigen europäischen Ratingagentur“.

Mit der B&C Innovation Investments investiere die B&C-Gruppe seit 2016 in Technologie- Wachstumsunternehmen und halte in diesem Segment aktuell Beteiligungen an den Unternehmen TTTech, Frequentis, Flightkeys, contextflow, TriLite, Kinexon, Citrine, klarx , Kreatize und Awake Mobility sowie an einem österreichischen Start-up-Fonds. Die B&C Privatstiftung fördere den Wirtschafts- und Unternehmensstandort Österreich durch zahlreiche Projekte und Initiativen – dazu zählten unter anderem der Houskapreis, Stiftungsprofessuren, der Wiener Unternehmensrechtstag, die Initiative für Innovations- und Standortforschung eXplore! und die MEGA Bildungsstiftung.