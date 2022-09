Oberösterreicher wird Vorstandsmitglied der Salzburg AG

Die Salzburg AG bekommt ein neues Mitglied des Vorstands. Der Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten hat sich nach einem Kandidaten-Hearing am Freitagabend für den bisherigen Vertriebschef der Energie AG Oberösterreich ausgesprochen.

Am Dienstag soll der Aufsichtsrat die Bestellung offiziell vornehmen. Der 38-jährige Betriebswirt Michael Baminger wird künftig neben Brigitte Bach das Energieunternehmen leiten.

Baminger habe mit seiner Expertise in der Energiewirtschaft und auch in den Bereichen Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit überzeugen können, erklärte Aufsichtsratsvorsitzender LH Wilfried Haslauer (ÖVP) in einer Aussendung. Der Oberösterreicher soll sein Amt in Salzburg mit 1. Jänner 2023 antreten.

Die Ausschreibung des Chefsessels der Salzburg AG war notwendig geworden, weil der derzeitige Vorstandssprecher des Salzburger Energieunternehmens, Leonhard Schitter, mit Jahresanfang an die Spitze der Energie AG Oberösterreich wechselt.